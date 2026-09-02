Pakistan menyatakan kebimbangan mengenai peningkatan ketegangan antara Iran dan Amerika Syarikat

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik Al Jazeera, Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam satu kenyataan mengumumkan: "Kami bimbang dengan peningkatan ketegangan antara AS dan Iran, tetapi kami akan meneruskan dialog."

Dalam kenyataan itu dinyatakan: "Kami tetap optimis bahawa kedua-dua pihak akan kembali ke meja rundingan."

Konfrontasi langsung antara Republik Islam Iran dan Amerika Syarikat pada malam Selasa (10 Shahrivar) memasuki salah satu fasa paling serius dalam beberapa minggu kebelakangan ini; serangan udara AS ke kawasan di selatan negara – dari Hormozgan hingga Sistan dan Baluchestan – mendapat respons pantas daripada angkatan tentera Iran, dan Kor Pengawal Revolusi Islam mengumumkan permulaan "respons yang akan membuat menyesal" serta serangan peluru berpandu dan dron terhadap sasaran Amerika di rantau ini. Pada masa yang sama, langit Jordan, Bahrain dan Kurdistan Iraq menyaksikan gelombang amaran keselamatan, pemintasan peluru berpandu dan laporan mengenai serangan ke atas kedudukan AS; perkembangan ini sekali lagi menjadikan Selat Hormuz sebagai pusat utama krisis tenaga dan keselamatan dunia.