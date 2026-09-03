Mengurangkan misi PBB kepada mencegah perang antara kuasa besar adalah berbahaya

Menurut agensi berita ABNA, Ismail Baghaee, Jurucakap Kementerian Luar Negeri, di akaunnya di salah satu rangkaian sosial, merujuk kepada kenyataan Setiausaha Agung PBB mengenai prestasi organisasi ini, yang pada pendapatnya berjaya dalam bidang "mencegah berlakunya perang antara kuasa besar", menulis: "Dag Hammarskjöld pernah memberi amaran bahawa PBB tidak boleh direduksi menjadi mesin penganjuran persidangan statik yang berkhidmat untuk diplomasi kuasa besar, tetapi sebaliknya harus menjadi instrumen dinamik untuk melindungi keselamatan negara-negara kecil. Dia menghabiskan seluruh tempoh tanggungjawabnya untuk memajukan kepercayaan ini."

Beliau menambah: "Tetapi hari ini, Setiausaha Agung PBB nampaknya telah mengurangkan misi organisasi kepada sesuatu yang sekadar 'mencegah perang antara kuasa besar'. Tafsiran minimalis ini adalah mengelirukan dan juga berbahaya. Pemahaman sedemikian terhadap perenggan 4 Perkara 2 Piagam menjadikan majoriti besar ahli PBB tidak relevan, menghampakan hampir setiap peperangan, mengosongkan makna prinsip dan objektif asas Piagam, dan lebih teruk lagi, memutihkan jenayah yang dilakukan oleh apa yang disebut 'kuasa besar' ketika menceroboh negara lain."

Baghaee menyatakan: "Dengan ukuran ini, peperangan dan jenayah yang dilakukan di Korea, Vietnam, Congo, Iraq, Afghanistan, Yaman, Sudan dan Gaza semuanya dianggap sebagai kejayaan kerana ia tidak berlaku antara kuasa besar."

Pada akhirnya, beliau menunjukkan: "Adakah ini mesej yang layak daripada seorang Setiausaha Agung pada ambang tamat tempoh tanggungjawabnya?"