Kritikan terhadap kesunyian UNICEF terhadap jenayah ke atas kanak-kanak Iran

Menurut agensi berita ABNA, wakil Iran di PBB pada hari Rabu waktu New York, pada hari kedua mesyuarat Majlis Eksekutif Tabung Kanak-kanak PBB (UNICEF) di New York, menggelar "serangan udara dan peluru berpandu Amerika Syarikat dan rejim Zionis" terhadap orang awam di wilayah Iran sebagai "jenayah perang dan percubaan pembunuhan beramai-ramai" dan meminta UNICEF supaya daripada berdiam diri, ia secara terang-terangan mengutuk serangan-serangan ini dan meletakkan bukti-bukti terdokumentasi mengenai mangsa kanak-kanak sebagai keutamaan dalam program-program globalnya.

Wakil Iran dalam mesyuarat itu, mengkritik pendirian UNICEF terhadap serangan ke sekolah Minab dan kawasan-kawasan lain, berkata: "Apabila kanak-kanak dibunuh atau hak-hak mereka dilanggar secara terang-terangan, kesunyian tidak boleh dianggap sebagai neutral. Sebuah organisasi pembela hak kanak-kanak mesti bersedia untuk mengutuk dengan jelas pelanggaran-pelanggaran ini dan bertindak untuk mematuhi undang-undang antarabangsa serta mengekalkan perlindungan kanak-kanak sebagai tumpuan perhatian global."

Beliau juga meminta UNICEF untuk bekerjasama dengan mekanisme akauntabiliti PBB supaya bukti pelanggaran hak kanak-kanak dapat membawa kepada "pencarian fakta, akauntabiliti dan pampasan yang sesuai."

Selepas ucapan wakil Republik Islam Iran, wakil AS dalam ucapannya cuba membenarkan tindakan agresif Amerika Syarikat dan mendakwa bahawa Washington bertindak mengikut undang-undang perang bagi mengelakkan kemudaratan kepada orang awam dan kemudahan awam.

Wakil Republik Islam Iran sebagai respons kepada dakwaan wakil AS, menyatakan ucapannya sebagai "penyebaran dusta, tuduhan tanpa asas dan percubaan sia-sia untuk memesongkan pendapat umum daripada jenayah kejam dua rejim AS dan Israel" dan menekankan bahawa kesunyian terhadap bencana ini adalah "secara praktiknya bersekongkol dalam jenayah."

Wakil Iran dengan merujuk bahawa dalam ucapannya beliau hanya menyebut "sebahagian kecil" daripada malapetaka, berkata bahawa skala jenayah jauh lebih luas daripada syahidnya 168 pelajar di sekolah Minab, para syuhada di dewan sukan Lamerd dan syuhada terkini dalam upacara perkahwinan Sirik.

Wakil Iran menegaskan bahawa statistik tidak terhad kepada para syuhada ini dan "kira-kira 40 kanak-kanak lain" yang gugur dalam perang 12 hari Khordad 1404 (Jun 2025).

Beliau menegaskan: "Fail-fail ini tidak akan pernah diarkibkan dan kami akan menggunakan semua saluran perundangan antarabangsa untuk menindaklanjutinya sehingga keadilan tercapai."