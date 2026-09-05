Lawatan wartawan asing ke lokasi jenayah – serangan Amerika ke atas perkahwinan di Kuhestak

Menurut agensi berita ABNA, Mokhtar Rahimi, Pemangku Ketua Basij Media Sirik, di sela-sela lawatan ini menyatakan: Sekumpulan wartawan dan wakil media antarabangsa, seperti wartawan dari Russia Today, Reuters, Al-Mayadeen (Lubnan), Al-Ghadir, Al-Ahd (Baghdad) dan Sputnik (Rusia), hadir dalam lawatan ini. Mereka berbincang dengan penduduk tempatan dan keluarga mangsa, serta mendokumentasikan dimensi serangan tidak berperikemanusiaan ini yang mengakibatkan 5 orang syahid (termasuk seorang budak lelaki berusia 4 tahun, remaja 16 tahun, dan 3 orang wanita) serta mencederakan lebih 70 orang awam yang tidak bersalah.

Rahimi menyatakan: Menurut saksi mata, pada Rabu malam jam 8 malam, pasukan Amerika tanpa sebarang justifikasi dan dalam keadaan senyap media, telah menyerang orang ramai yang hadir di majlis perkahwinan. Tindakan ini mendapat kecaman meluas daripada pendapat umum dan pihak berkuasa tempatan.

Rahimi menegaskan: Kehadiran wartawan asing di kawasan ini, yang dilakukan dengan koordinasi dengan pegawai provinsi, memberikan peluang untuk mencerminkan realiti jenayah ini di peringkat antarabangsa dan mendedahkan sifat agresif pasukan Amerika di rantau ini.

Perlu diingat bahawa Pelabuhan Kuhestak terletak di Daerah Sirik, di tenggara Wilayah Hormozgan. Serangan terkini terhadap penduduk yang tidak berdaya di kawasan ini sekali lagi mendedahkan wajah sebenar tuntutan hak asasi manusia Amerika kepada dunia.