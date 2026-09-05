Pegawai tentera Yaman: Kami tidak akan berdiam diri terhadap serangan askar upahan Saudi

Menurut agensi berita ABNA memetik saluran Al-Masirah, seorang pegawai tentera Yaman dalam temu bual dengan agensi berita Saba mengisytiharkan bahawa angkatan tentera Yaman tidak akan berdiam diri terhadap serangan askar upahan Saudi.

Pegawai tentera yang namanya tidak disebut ini menambah: Mensasar rumah seorang warga Yaman di daerah Al-Jarrahi (di wilayah Al-Hudaydah di barat Yaman) adalah jenayah baharu yang menambah rekod jenayah musuh Saudi dan askar upahannya.

Beliau menegaskan: Sebarang perhimpunan pasukan yang berkaitan dengan musuh Saudi akan menjadi sasaran sah bagi angkatan tentera Yaman.

Pegawai tentera ini memberi amaran: Angkatan tentera Yaman akan menentang perhimpunan ini untuk menggagalkan persiapan memulakan perang darat.

Di akhir beliau menegaskan bahawa musuh Saudi tidak akan mampu menghancurkan kemahuan rakyat Yaman yang menuntut penghapusan segala bentuk penindasan dan kezaliman daripada diri mereka.