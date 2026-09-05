New York Times: Pengetahuan Iran tentang had kekuatan AS semakin meningkat

Menurut agensi berita ABNA memetik Al-Mayadeen, akhbar New York Times mengumumkan bahawa penilaian risikan baharu AS menunjukkan bahawa Iran kini lebih sedar tentang kemampuannya sendiri dan had kekuatan AS berbanding dahulu.

Berita ini diterbitkan selepas beberapa ketika lalu badan pemikir AS CSIS (Pusat Pengajian Strategik dan Antarabangsa) mengumumkan bahawa stok peluru berpandu pemintas «Patriot PAC-3 MSE» AS telah menurun 65% sejak 28 Februari kepada kira-kira 759 unit.

Menurut laporan badan AS ini, hanya 183 peluru berpandu pemintas Patriot dihasilkan setiap tahun, dan penghantarannya mengambil masa kira-kira tiga setengah tahun.

Laporan terkini dari Pusat Pengajian Strategik dan Antarabangsa juga menunjukkan bahawa stok peluru berpandu pemintas sistem THAAD juga menurun dari 452 kepada 278.

Badan pemikir AS ini menegaskan bahawa pembinaan semula stok peluru berpandu pemintas THAAD memerlukan masa beberapa tahun.

Rangkaian berita NBC juga baru-baru ini memetik pegawai kerajaan AS mendedahkan bahawa Tentera AS kerana kehabisan stok pertahanan udaranya dengan cepat, terpaksa melaksanakan dasar «tembakan terpilih» terhadap peluru berpandu dan dron Iran.