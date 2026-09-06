Jeneral Mohebbi: Sekatan Ekonomi Iran Membebankan Kos Besar kepada Amerika

Brigedier Jeneral Hossein Mohebbi, jurucakap IRGC Iran, dalam satu temu bual merujuk kepada sekatan keras dan apa yang dipanggil sekatan laut Iran oleh Amerika, berkata: Andajan Amerika dan Trump adalah bahawa mereka boleh menundukkan Republik Islam Iran dengan bergantung kepada kekuatan ketenteraan dan armada laut mereka, tetapi perkembangan terkini menunjukkan bahawa andajan ini jauh daripada realiti.

Beliau menyatakan bahawa sebahagian besar kekuatan Amerika berasaskan kepada demonstrasi persenjataan ketenteraannya, dan berkata: Mereka menyangka bahawa kehadiran armada laut dan kapal pengangkut pesawat sahaja sudah cukup untuk membuat Iran berundur, tetapi setiap langkah ke hadapan yang mereka ambil, mereka terpaksa berundur beberapa langkah ke belakang.

Beliau menambah: Perkara ini sendiri menunjukkan bahawa sebuah kuasa besar yang mendakwa nombor satu dalam bidang ketenteraan, telah menghadapi kekangan serius dalam berhadapan dengan Iran.

Kos sekatan untuk Amerika lebih besar daripada untuk Iran

Jurucakap IRGC merujuk kepada tekanan ekonomi Amerika terhadap Iran, berkata: Bagaimana sebuah negara yang sendiri berhadapan dengan hutang ekonomi yang berat dan pada masa yang sama terlibat dalam perang ekonomi dengan China dan negara-negara lain, boleh mendakwa bahawa ia akan menang dalam perang ekonomi menentang Iran?

Jeneral Mohebbi juga berkata mengenai sekatan laut dan kesan ekonominya: Jika kita mengira perkara ini dari perspektif ekonomi, kerosakan yang ditimbulkan oleh situasi ini kepada Amerika boleh menjadi beberapa kali ganda lebih besar daripada kerosakan yang ditimbulkan kepada Iran.