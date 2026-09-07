Menurut laporan agensi berita Abna, Alexander Grushko, Timbalan Menteri Luar Rusia, berkata kepada RIA Novosti bahawa kenyataan ahli politik Eropah mengenai penyelesaian konflik Ukraine dan dialog dengan Moscow hanyalah kata-kata kosong dan sejenis hingar media.

Beliau menilai tindakan ahli politik Eropah terhadap Rusia dan menambah: dalam amalan, dasar Kesatuan Eropah sejajar dengan pendekatan Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara (NATO), dan tujuannya adalah untuk memanjangkan konflik Kiev bagi memberikan kekalahan strategik kepada Moscow.

Hubungan Rusia dan Kesatuan Eropah telah merosot sejak permulaan perang di Ukraine. Moscow menuduh Brussels berusaha memanjangkan perang dan mensabotaj rundingan perdamaian.