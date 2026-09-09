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2 buah kapal Amerika, 8 buah kapal tangki, dan 10 buah kapal pelanggar disasarkan

9 September 2026 - 10:39
News ID: 1863472
Source: ABNA
2 buah kapal Amerika, 8 buah kapal tangki, dan 10 buah kapal pelanggar disasarkan

Jabatan Perhubungan Awam Kor Pengawal Revolusi Islam dalam satu kenyataan mengumumkan: 2 buah kapal Amerika, 8 buah kapal tangki, dan 10 buah kapal pelanggar yang berniat melintasi zon larangan dan tidak selamat di Selat Hormuz, telah disasarkan.

Menurut laporan agensi berita ABNA, Jabatan Perhubungan Awam Kor Pengawal Revolusi Islam dalam satu kenyataan mengumumkan: 2 buah kapal Amerika, 8 buah kapal tangki, dan 10 buah kapal pelanggar yang berniat melintasi zon larangan dan tidak selamat di Selat Hormuz, telah disasarkan.

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