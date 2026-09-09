2 buah kapal Amerika, 8 buah kapal tangki, dan 10 buah kapal pelanggar disasarkan

Menurut laporan agensi berita ABNA, Jabatan Perhubungan Awam Kor Pengawal Revolusi Islam dalam satu kenyataan mengumumkan: 2 buah kapal Amerika, 8 buah kapal tangki, dan 10 buah kapal pelanggar yang berniat melintasi zon larangan dan tidak selamat di Selat Hormuz, telah disasarkan.
9 September 2026 - 10:39
News ID: 1863472
Source: ABNA
Jabatan Perhubungan Awam Kor Pengawal Revolusi Islam dalam satu kenyataan mengumumkan: 2 buah kapal Amerika, 8 buah kapal tangki, dan 10 buah kapal pelanggar yang berniat melintasi zon larangan dan tidak selamat di Selat Hormuz, telah disasarkan.
Your Comment