IRGC: Penangkapan satu kenderaan bawah air pintar musuh di Selat Hormuz

Menurut laporan agensi berita ABNA, angkatan laut IRGC dalam satu kenyataan mengumumkan:

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Rakyat Iran yang dikasihi;

Dengan keistimewaan khas Allah Yang Maha Kuasa, para pejuang angkatan laut IRGC pada subuh hari ini dalam satu operasi risikan dan taktikal yang kompleks berjaya memerangkap salah satu kapal selam pintar dan tanpa anak kapal paling moden daripada tentera pengganas AS di pintu masuk Selat Hormuz.

Kenderaan bawah air pintar ini mempunyai teknologi terkini dalam bidang kenderaan bawah air di dunia, yang diserahkan kepada armada tentera pengganas AS pada tahun 2025 Masihi.

Perlu dinyatakan bahawa kapal selam ini kini telah dirampas sebagai harta rampasan perang, dan dalam beberapa jam lagi gambar-gambarnya akan diterbitkan.