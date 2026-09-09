Kaherah dan Amman menyokong keputusan London untuk menentang penempatan Zionis

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik agensi berita Palestin "Sama", Mesir dan Jordan menyambut baik keputusan baharu kerajaan British untuk melarang perdagangan barangan dan perkhidmatan yang berkaitan dengan penempatan haram rejim Zionis di wilayah Palestin yang diduduki.

Kedua-dua negara ini menganggap langkah London sebagai langkah penting yang selaras dengan resolusi antarabangsa untuk menentang perluasan penempatan dan mencegah keruntuhan penyelesaian dua negara.

Sebelum ini, pemimpin Britain, Perancis dan Kanada dalam kenyataan bersama menggambarkan perluasan penempatan dan peningkatan keganasan peneroka Zionis sebagai ancaman langsung dan segera kepada kestabilan rantau ini.

Andy Burnham, Perdana Menteri Britain, Emmanuel Macron, Presiden Perancis, dan Mark Carney, Perdana Menteri Kanada, dalam kenyataan ini menekankan bahawa ketiga-tiga negara ini akan mengambil tindakan untuk melarang import barangan dari penempatan dan mengenakan sekatan bersasar terhadap fasilitator dan pihak yang mendapat manfaat daripada aktiviti ini.

Pemimpin ketiga-tiga negara ini, dengan menekankan ketidakabsahan penempatan di Tebing Barat menurut undang-undang antarabangsa, menganggap rancangan seperti "Evan" dan peningkatan keganasan oleh peneroka sebagai faktor yang mengancam prospek keamanan di rantau ini.

Dalam kenyataan tersebut dinyatakan: "Selepas pengiktirafan negara Palestin tahun lalu, kini masanya untuk mengambil tindakan praktikal dan tambahan untuk melindungi penyelesaian dua negara dan nilai-nilai kita."

Ketiga-tiga negara ini menganggap pencapaian penyelesaian dua negara sebagai penting untuk keselamatan Asia Barat dan seterusnya, dan menggambarkan keputusan yang diselaraskan ini sebagai titik perubahan dalam pendekatan mereka untuk melindungi kestabilan rantau ini.

Ia juga diumumkan bahawa ketiga-tiga negara ini pada akhir bulan ini, di sela-sela Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, akan mengadakan mesyuarat bersama dengan tujuan untuk menindaklanjuti langkah-langkah ini.