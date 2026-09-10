Penurunan trafik di Selat Hormuz ke tahap terendah dalam 10 hari lepas

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Mayadeen, berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat perkapalan, bilangan kapal kargo yang melintasi Selat Hormuz pada hari Rabu adalah lebih rendah daripada purata sepuluh hari lepas.

Berita ini muncul ketika media melaporkan bahawa berikutan peningkatan ketegangan di Selat Hormuz, minyak mentah Brent buat pertama kalinya dalam tujuh minggu lepas mencapai lebih daripada 101 dolar setong.

Republik Islam Iran telah mengumumkan bahawa Selat Hormuz akan terus ditutup sehingga Amerika Syarikat mengubah tingkah lakunya dan kembali melaksanakan komitmennya dalam rangka Perjanjian Islamabad.