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Agensi dan ketua pengarahnya harus bertanggungjawab atas penyediaan tanah untuk jenayah di Iran

12 September 2026 - 21:56
News ID: 1864825
Source: ABNA
Agensi dan ketua pengarahnya harus bertanggungjawab atas penyediaan tanah untuk jenayah di Iran

Lamerd — Jurucakap Kementerian Luar Negeri, mengkritik prestasi ketua pengarah Agensi dan Majlis Gabenor, berkata: Agensi dan ketua pengarahnya harus bertanggungjawab atas penyediaan tanah untuk jenayah di Iran.

Menurut laporan wartawan Abna, Ismail Baghaei pada malam Sabtu dalam sidang media untuk meninjau jenayah rejim Amerika di Lamerd menyatakan: Tiada keraguan bahawa tindakan Amerika di Lamerd adalah jenayah perang yang pasti, dan penyiasatan yang dijalankan juga telah mengesahkan penggunaan senjata terlarang dalam serangan ini.

Beliau menambah: Dalam serangan ini digunakan peluru berpandu kelompok, yang setiap satunya mengandungi kira-kira 180,000 serpihan dan bola tiga gram; perkara yang menunjukkan skala jenayah yang dilakukan terhadap penduduk awam Lamerd.

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