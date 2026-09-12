Agensi dan ketua pengarahnya harus bertanggungjawab atas penyediaan tanah untuk jenayah di Iran

Menurut laporan wartawan Abna, Ismail Baghaei pada malam Sabtu dalam sidang media untuk meninjau jenayah rejim Amerika di Lamerd menyatakan: Tiada keraguan bahawa tindakan Amerika di Lamerd adalah jenayah perang yang pasti, dan penyiasatan yang dijalankan juga telah mengesahkan penggunaan senjata terlarang dalam serangan ini.

Beliau menambah: Dalam serangan ini digunakan peluru berpandu kelompok, yang setiap satunya mengandungi kira-kira 180,000 serpihan dan bola tiga gram; perkara yang menunjukkan skala jenayah yang dilakukan terhadap penduduk awam Lamerd.