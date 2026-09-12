Saeedi: laluan sementara di Selat Hormuz tidak boleh dikelirukan dengan pembukaan semula Selat

Menurut laporan agensi berita Abna, Behnam Saeedi, ahli Jawatankuasa Keselamatan Negara parlimen, menyatakan: Republik Islam Iran dengan pengawasan dan kedaulatan penuh di laluan masuk dan keluar, telah mengekalkan Selat Hormuz sebagai alat pencegahan yang kuat terhadap tuntutan berlebihan Amerika.

Beliau juga merujuk pertemuan akan datang diplomat Iran dan Oman yang akan diadakan pada hari Isnin, dan memberikan butiran tentang persetujuan terkini mengenai lalu lintas di laluan air strategik ini. Sebahagian besar Selat Hormuz terletak di perairan pantai Republik Islam Iran. Dalam pelbagai rundingan diplomatik dengan pihak Oman, persetujuan dicapai mengenai penciptaan laluan sementara untuk laluan kapal yang terhad. Di laluan ini, laporan maritim yang diterima menunjukkan bahawa Iran mempunyai pengawasan dan kedaulatan penuh di kedua-dua laluan masuk dan laluan keluar.

Ahli Jawatankuasa Keselamatan Negara parlimen berkata: tindakan ini tidak boleh dikelirukan dengan pembukaan semula Selat Hormuz. Pembukaan Selat Hormuz bergantung kepada pelbagai faktor, yang paling penting ialah penghentian sekatan laut, penghentian pencerobohan dan ancaman terhadap integriti wilayah Iran dan pemansuhan sekatan oleh Amerika. Laluan sementara ini hanyalah satu langkah ke hadapan, tetapi pembukaan penuh bergantung kepada pelaksanaan komitmen Amerika. Sebelum perang Ramadhan, setiap hari 20 juta tong minyak mentah (bersamaan satu perlima penggunaan dunia), 25 peratus LNG dunia dan 33 peratus baja dunia melalui selat ini. Tetapi hari ini lalu lintas telah menurun kepada kurang daripada satu persepuluh daripada zaman itu.

Beliau menambah: Statistik menunjukkan bahawa lalu lintas kapal tangki minyak yang sebelum ini mencapai 128 unit sehari, kini menurun kepada kurang daripada 7 kapal tangki kecil, dan itu pun dengan kebenaran langsung Republik Islam Iran. Keadaan ini bukan sahaja mencabar hegemoni Amerika, tetapi juga memberi pukulan ekonomi yang berat kepada kepentingan mereka. Hari ini bagi musuh, Selat Hormuz bukan sekadar laluan air, tetapi alat pencegahan dalam keseimbangan kuasa wilayah. Berbeza dengan tanggapan sebelumnya, pusat utama perselisihan Amerika dengan Iran bukan lagi program nuklear, tetapi kedaulatan Iran ke atas Selat Hormuz.

Saeedi dalam menjawab dakwaan pegawai Amerika bahawa keadaan Selat Hormuz adalah normal berkata: Musuh dengan tiga naratif palsu cuba memulihkan maruahnya yang hilang; pertama, ia mendakwa bahawa Selat Hormuz tidak begitu penting; maka harus ditanya: jika tidak penting, mengapa anda berusaha membukanya dengan segala kekuatan? Dan kedua, dakwaan tindakan Iran tidak sah, maka harus ditanya kepada mereka: siapa yang membahayakan keselamatan wilayah dengan sekatan laut dan mencipta keadaan ini?