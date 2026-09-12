Kesinambungan serangan artileri Tel Aviv dan pemusnahan infrastruktur di selatan Lubnan

Menurut laporan agensi berita Abna, wartawan Al-Manar melaporkan serangan artileri tentera rejim Zionis terhadap kawasan Ali al-Tahir dan juga penempatan Beit Yahun di selatan Lubnan.

Tentera rejim Zionis juga membedil kawasan antara Haddatha dan Haris dengan artileri.

Di sisi lain, tentera rejim Zionis hari ini Sabtu juga melakukan beberapa operasi letupan di penempatan Al-Mansuri yang terletak di selatan Lubnan dan memusnahkan infrastruktur yang ada di kawasan ini.

Tentera rejim Zionis juga melakukan letupan serupa di penempatan Ainatha di Bint Jbeil.

Di kawasan Al-Taybe di Marjayoun di selatan Lubnan, tentera penjajah juga melakukan letupan besar dan melakukan pemusnahan.