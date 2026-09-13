Sardar Ibn al-Reza: Pengulangan ancaman lampau adalah tanda kelumpuhan aparat perisikan musuh

Menurut laporan agensi berita ABNA, Sardar Briged Jeneral Pengawal Revolusi Seyed Majid Ibn al-Reza, Pemangku Menteri Pertahanan dan Sokongan Angkatan Bersenjata, dalam pertemuan dengan pengurus organisasi industri Kementerian Pertahanan, merujuk kepada ancaman berulang musuh dan kenyataan beberapa pegawai Amerika, menyatakan: Beberapa pegawai Amerika menyangka dengan mengulangi ancaman mereka boleh mengubah kehendak kita atau menakutkan Republik Islam Iran, tetapi mereka sangat silap.

Beliau menambah: Sebab musuh berkeras pada ancaman lampau, lebih daripada sebagai tanda kekuatan, adalah tanda kelumpuhan aparat perisikan dan analisis dan akhirnya hilangnya kekuatan rasionaliti mereka; kerana jika aparat perisikan dan analisis sesuatu organisasi dapat melihat dan menganalisis realiti medan dengan betul, ia tidak boleh terus berkeras pada pernyataan dan ancaman yang ketidakbenarannya telah dibuktikan berkali-kali.

Sardar Briged Jeneral Ibn al-Reza menegaskan: Musuh mesti memahami realiti yang sangat mudah dan jelas ini bahawa dengan Iran tidak boleh bercakap dengan ancaman. Sistem Republik Islam Iran dan aparat pengiraan kita tidak memberikan sebarang nilai kepada ancaman mereka, dan pada dasarnya ancaman ini tidak mempunyai nilai operasi bagi kita dan lebih merupakan mesej politik atau kenyataan politik daripada mesej yang di belakangnya terdapat keupayaan tentera sebenar.

Pemangku Menteri Pertahanan, merujuk kepada perkembangan di rantau dan hasil dasar Amerika dan rejim Zionis di rantau, berkata: Perkembangan dan realiti yang kita saksikan hari ini di rantau adalah hasil dasar yang salah dan penilaian yang silap mereka. Republik Islam Iran tidak pernah dan tidak akan menjadi ancaman kepada negara jiran dan bangsa-bangsa di rantau, dan dengan kebijaksanaan dan kepintaran sentiasa berusaha membezakan antara kawan dan musuh, dan pendekatan logik ini telah dinyatakan dan disampaikan dengan jelas dalam amalan dan dalam pelbagai situasi.

Beliau menyambung: Dengan keyakinan yang sangat tinggi saya katakan bahawa jika hari ini peperangan lain terbentuk, Republik Islam Iran dari segi teknologi akan bertindak jauh lebih kuat dan lebih maju daripada peperangan sebelumnya. Mereka yang cuba menampilkan kesinambungan aktiviti teknologi dan barisan pengeluaran dan kilang senjata negara sebagai naratif atau tajuk media semata-mata, telah melihat dengan baik di medan kekuatan angkatan bersenjata kita; apa yang kadang-kadang ditunjukkan adalah sebahagian kecil daripada keupayaan sebenar dan potensi yang ada dalam industri pertahanan negara, dan jalan ini terus berterusan dengan kekuatan.