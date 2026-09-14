Yaman yang tidak sepatutnya menjadi lawan Saudi, menghancurkan wibawa mereka

Hari-hari ini nama Yaman kembali kedengaran lebih lantang daripada sebelumnya di media; sebuah negara yang selama bertahun-tahun imejnya terikat dengan perang, kepungan dan kemusnahan, kini berdiri di satu titik di mana perkembangan ketenterannya memaksa bukan sahaja media serantau, tetapi juga penganalisis dan pengguna di seluruh dunia untuk bertindak balas. Kemajuan pasukan Ansarallah di pantai barat Yaman dan pencapaian kawasan strategik di sekitar Bab al-Mandab telah menjadikan kawasan ini kembali sebagai salah satu pusat terpenting perkembangan ketenteraan. Laporan yang diterbitkan menunjukkan penguasaan ke atas Mokha, Zubab dan Pulau Myun serta pengembangan kehadiran pasukan Yaman di sekitar Bab al-Mandab; perkembangan yang disebabkan kepentingan selat ini kepada perdagangan dan tenaga dunia, bergema di luar sempadan Yaman.

Namun apa yang menarik perhatian tentang orang Yaman hari-hari ini bukan hanya kedudukan geografi Bab al-Mandab atau bilangan kawasan yang dikuasai; perkara itu kembali kepada imej yang terbentuk tentang «keperwiraan orang Yaman». Orang-orang yang selama bertahun-tahun berada dalam kepungan dan di bawah pengeboman, kini dalam naratif media dan rangkaian sosial telah keluar dari kedudukan pertahanan semata-mata dan menjadi kuasa yang orang lain terpaksa memasukkan kemampuannya dalam pengiraan mereka.

Dalam keadaan sedemikian, ungkapan «Fath al-Futuhat orang Yaman» berpindah dari tangan ke tangan di ruang maya; ungkapan yang mungkin lebih daripada gelaran ketenteraan rasmi, mencerminkan kehairanan sebahagian pendapat umum terhadap kepantasan dan skala perkembangan terkini.

Di tengah-tengah peristiwa ini, satu ayat daripada pemimpin syahid revolusi kembali disebarkan di ruang media; ayat yang diucapkan bertahun-tahun lalu tentang pembelian senjata Arab Saudi: «Saya tidak bimbang tentang peralatan dan kemampuan yang Barat berikan kepada Arab Saudi, kerana ini, insya-Allah, akan jatuh ke tangan mujahidin Islam.»