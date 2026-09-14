Saluran paip minyak Arab Saudi akan berada di luar talian selama beberapa minggu

Menurut laporan agensi berita ABNA, dua pegawai yang mengetahui memberitahu Associated Press bahawa saluran paip minyak penting Arab Saudi yang menjadi sasaran serangan minggu lalu, akan sebahagian besarnya berada di luar talian selama beberapa minggu semasa pembaikan kerosakan.

Kedua-dua pegawai yang mengetahui perkara ini berkata pembaikan kerosakan yang dialami, termasuk di kemudahan pam besar, mungkin mengambil masa tiga hingga lima minggu.

Salah seorang pegawai itu berkata saluran paip itu mungkin boleh terus beroperasi sebahagiannya serentak dengan aktiviti pasukan pembaikan. Kedua-dua pegawai itu bercakap dengan syarat nama tidak didedahkan kerana tidak mempunyai kebenaran untuk memberikan maklumat kepada media.

Saluran paip Timur ke Barat yang melintasi seluruh Arab Saudi merupakan bahagian penting dalam strategi negara ini untuk mengangkut eksport minyaknya ke Laut Merah dan memintas Selat Hormuz; selat yang kerana perang Amerika terhadap Iran menghadapi gangguan pelayaran.

Saluran paip sepanjang 1200 kilometer (745 batu) ini mempunyai kapasiti pengangkutan sehingga tujuh juta tong minyak sehari. Serangan dron terhadap kemudahan ini pada hari Khamis menyebabkan terhentinya aktiviti saluran paip ini.