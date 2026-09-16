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Penghargaan Pengerusi Majlis Penentu Maslahat Iran atas 200 Hari Kehadiran Heroik Rakyat

16 September 2026 - 09:24
News ID: 1866282
Source: ABNA
Penghargaan Pengerusi Majlis Penentu Maslahat Iran atas 200 Hari Kehadiran Heroik Rakyat

Pengerusi Majlis Penentu Maslahat Iran menyampaikan penghargaan atas 200 hari kehadiran di jalanan dan perjuangan di Selat Hormuz.

Menurut agensi berita Abna, Pengerusi Majlis Penentu Maslahat Iran, dengan menerbitkan mesej di halaman peribadinya, menyampaikan penghargaan atas 200 hari kehadiran di jalanan dan perjuangan di Selat Hormuz.

Dalam mesej Ayatollah Amoli Larijani tertulis:

«Dalam pertempuran semasa, hanya penentangan yang menolak kejahatan musuh; ini adalah kebenaran yang diterima setiap pemerhati yang adil.

200 hari kehadiran di jalanan dan perjuangan di Selat Hormuz adalah jaminan keselamatan dan kejayaan Iran tercinta dan bangsa yang diutus ini.

Jiwa suci pejuang-pejuang ini adalah titik tumpu keseimbangan kuasa; modal yang tidak akan luput bagi maruah Iran Islam.»

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