Gambar-gambar baharu kerosakan pada kedudukan tentera Amerika akibat serangan Iran

Menurut agensi berita Abna, rangkaian «CBS News» melaporkan penerbitan gambar-gambar baharu yang menunjukkan kerosakan meluas pada beberapa kedudukan tentera Amerika di rantau itu akibat serangan peluru berpandu dan dron Iran.

Gambar-gambar ini diberikan kepada rangkaian tersebut oleh anggota tentera Amerika yang sedang berkhidmat secara tanpa nama; tindakan yang mereka nyatakan alasannya ialah sekatan media yang ketat dalam tentera Amerika.

Salah seorang anggota tentera Amerika memberitahu CBS News bahawa kerosakan ketara telah berlaku pada pangkalan-pangkalan negara tersebut, tetapi perkara ini tidak dimaklumkan kepada pendapat umum Amerika.

Berdasarkan laporan rangkaian tersebut, salah satu gambar yang diambil di pangkalan udara «Putera Sultan» di Arab Saudi menunjukkan serangan langsung ke atas pesawat empat enjin «Boeing E-3 Sentry»; sehingga bahagian belakang pesawat terpisah daripada badannya akibat serangan itu.