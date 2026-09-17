Ghalibaf: Jangkaan inflasi Amerika Syarikat bergantung pada Selat Hormuz dan Bab al-Mandab

Menurut agensi berita ABNA, Mohammad-Baqer Ghalibaf, Pengerusi Majlis Syura Islam, telah menerbitkan satu catatan di salah satu rangkaian sosial, dengan menulis: “Mari kita lihat sama ada Federal Reserve, dengan menaikkan kadar faedah, boleh membuka Selat Hormuz atau menghasilkan satu tong minyak lebih banyak?!”

Beliau menambah: “Dengan menaikkan dan menurunkan kadar faedah, jangkaan inflasi di Amerika tidak dapat diurus (dijangkarkan), kerana jangkaan ini dipengaruhi oleh kejutan sisi penawaran yang disebabkan oleh penyekatan laluan tenaga, iaitu Selat Hormuz dan Bab al-Mandab, dan tidak mempunyai kaitan dengan kadar faedah. ‘Risiko Selat Hormuz’ inilah yang menentukan kadar faedah, dan kawalan ke atas risiko ini kini berada di tangan Iran.”

Perlu diambil perhatian bahawa penekanan Ghalibaf dalam catatan ini adalah pada konsep bahawa hari ini era pengurusan inflasi dan jangkaan inflasi dengan hanya menggunakan instrumen sisi permintaan (kadar faedah) telah berakhir, dan geopolitiklah yang mempunyai kelebihan dalam mempengaruhi penunjuk ekonomi seperti inflasi.