Mejar Jeneral Rezaei: Orang Amerika mesti memenangi kepercayaan kami

Menurut agensi berita ABNA, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, telah bertemu dan berbincang dengan Bafel Talabani, Pengerusi Kesatuan Patriotik Kurdistan Iraq.

Dalam pertemuan ini, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi menegaskan keperluan untuk menangani isu kumpulan pengganas, mewujudkan keselamatan di sempadan, dan meningkatkan kerjasama ekonomi.

Mejar Jeneral Rezaei juga, sambil menegaskan keperluan untuk menangani isu kumpulan pengganas dan mewujudkan keselamatan di sempadan, memberi amaran tentang gerakan Israel di wilayah Kurdistan. Beliau juga menegaskan keperluan untuk meningkatkan dan mempertingkatkan kerjasama ekonomi.

Beliau meneruskan: kami sama sekali tidak mempercayai Amerika, dan mereka mesti mengambil tindakan praktikal dan memenangi kepercayaan kami.

Bafel Talabani, Pengerusi Kesatuan Patriotik Kurdistan Iraq, juga dalam pertemuan ini, sambil menyambut baik peningkatan kerjasama ekonomi, keselamatan dan diplomatik, menegaskan keperluan untuk menyelesaikan masalah kumpulan dan mewujudkan keselamatan di sempadan.