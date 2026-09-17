Yahya Sari: Kami telah menghancurkan syarikat Aramco dan pangkalan udara Arab Saudi

Menurut agensi berita ABNA yang memetik Al-Masirah, dalam kenyataan angkatan tentera Yaman yang dibacakan oleh Yahya Sari, jurucakap angkatan tersebut, dilaporkan pelaksanaan dua operasi ketenteraan: satu terhadap syarikat Aramco di Yanbu dengan puluhan peluru berpandu balistik dan dron, dan satu lagi terhadap pangkalan udara Khamis Mushait dengan beberapa peluru berpandu balistik.

Dalam kenyataan ini dinyatakan: musuh Saudi yang jenayah telah selama 12 tahun terus meneruskan pencerobohan zalim dan kepungan biadabnya terhadap negara dan rakyat kami. Minggu ini ia telah meningkatkan skala serangannya dan melakukan lebih daripada 450 serangan udara terhadap Yaman.

Yahya Sari menyatakan: sebagai tindak balas terhadap pencerobohan biadab ini terhadap negara dan rakyat kami, angkatan tentera Yaman, dengan pertolongan Tuhan, telah melaksanakan dua operasi ketenteraan penting;

Operasi pertama menyasarkan kemudahan Aramco di Yanbu dengan puluhan peluru berpandu balistik dan dron. Dengan rahmat Tuhan, serangan ini tepat dan langsung serta menyebabkan kebakaran besar dan kemusnahan meluas.

Dalam operasi kedua, pangkalan udara Khamis Mushait disasarkan dengan beberapa peluru berpandu balistik, dan dengan rahmat Tuhan, serangan ini tepat.

Jurucakap angkatan tentera Yaman menegaskan: angkatan tentera Yaman akan terus mempertahankan negara dan rakyat kami dan, dengan pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa dan berserah kepada-Nya, akan memberikan musuh Saudi yang jenayah pelajaran yang tidak akan dilupakan.

Beliau menyatakan: kami akan meneruskan operasi ketenteraan kami di dalam wilayah Arab Saudi, menyasarkan pusat perkumpulan tentera upahan Saudi, dan menegakkan persamaan “kepungan melawan kepungan dan peningkatan melawan peningkatan” sehingga pencerobohan dihentikan dan kepungan terhadap negara tercinta kami ditarik balik.