Al-Mishat: Pembohongan Saudi tidak lagi menipu bangsa-bangsa Arab dan Islam

Menurut agensi berita ABNA yang memetik Al-Masirah, Mahdi Al-Mishat, Pengerusi Majlis Politik Tertinggi Yaman, berkata: dakwaan tidak berasas rejim Saudi bahawa Yaman menyasarkan Makkah adalah usaha putus asa untuk menggerakkan pendapat umum. Kesedaran umum telah mencapai tahap di mana orang ramai telah memahami sifat sebenar rejim Saudi; rejim yang, sambil membazirkan kekayaan ummah Islam, telah menunjukkan ketidak hormatan terhadap Kaabah, Al-Quran Suci dan dua masjid suci.

Pengerusi Majlis Politik Tertinggi Yaman menambah: rakyat Yaman memiliki darjat iman dan pengabdian tertinggi terhadap tempat-tempat suci Islam, dan sebagaimana mereka berjuang dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa, tempat suci ketiga, mereka bersedia mengorbankan nyawa mereka untuk rumah suci Allah. Rakyat Yaman sentiasa menonjol dan berada di barisan hadapan dengan berkumpul dengan marah di lapangan-lapangan awam sebagai tindak balas terhadap sebarang penghinaan terhadap tempat-tempat suci Islam, sama ada Al-Quran Suci, Nabi yang agung, Makkah yang mulia atau Masjid Al-Aqsa yang mulia.

Mahdi Al-Mishat seterusnya menambah: rejim Saudi sepatutnya menggerakkan bangsa-bangsa ummah Islam ketika Trump yang jenayah menghina Kaabah dan mempersembahkan gambarnya yang tidak layak untuk kesuciannya mahupun sesuai dengan kedudukannya. Orang yang sama yang menghadiahkan penutup Kaabah yang mulia kepada penjenayah Epstein, kini menyasarkan Makkah dan tempat-tempat suci Islam. Pembohongan rejim Saudi tidak lagi menipu bangsa-bangsa ummah Arab dan Islam kita; sebagaimana dakwaannya sebelum ini tentang ancaman terhadap pelayaran antarabangsa juga gagal menipu mereka.

Ini berlaku sementara pejabat politik Ansar Allah Yaman sebelum ini dalam satu kenyataan menegaskan bahawa pengulangan fitnah Saudi menunjukkan ketidakupayaan rejim ini untuk meyakinkan pendapat umum tentang kesinambungan pencerobohan dan kepungan Yaman.

Pejabat ini menyatakan bahawa Makkah yang mulia dan tempat-tempat suci Islam yang lain mempunyai kedudukan yang tinggi dan agung di semua bangsa Muslim, dan terutamanya rakyat Yaman, dan rejim Al Saud tidak boleh mendakwa melebihi rakyat Yaman dalam memuliakan Makkah yang mulia dan mengagungkan tempat-tempat suci Islam.

Kenyataan ini menegaskan bahawa kesucian Makkah yang mulia dilanggar oleh orang yang menyalahgunakan status sucinya dalam peperangan pencerobohannya dan mencemarkannya dengan menyambut orang Yahudi Zionis dan mengadakan perayaan hiburan, permainan dan kerosakan moral.