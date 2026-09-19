Kesilapan tentera Amerika yang hampir membawa kepada perang dengan China

Menurut laporan agensi berita Abna, rangkaian Amerika CNN melaporkan bahawa tentera negara ini berada di ambang menjalankan operasi tentera terhadap kapal China selepas menerima maklumat yang salah dengan bantuan kecerdasan buatan dalam beberapa bulan lalu dan di tengah-tengah pencerobohan terhadap Iran.

Berdasarkan laporan ini, tentera Amerika bersedia untuk menghadapi kapal China dan berada di atas deknya serentak dengan penerbangan pesawat tentera di atas kapal ini. Sumber yang mengetahui menyatakan bahawa sebelum pelaksanaan operasi ini, maklumat yang diterima disemak semula dan diperiksa semula dan ternyata kargo kapal ini dikenal pasti secara tersilap.

Penganalisis Komando Operasi Khas Amerika telah menggunakan kecerdasan buatan untuk menyediakan maklumat ini dan akibat serangan tentera Amerika terhadap kapal ini hampir tercetus perang lain.

Dalam laporan ini dinyatakan bahawa chatbot tersebut menggabungkan maklumat daripada sumber terbuka dengan maklumat terklasifikasi dan ini membawa kepada kesimpulan yang salah tentang sifat kargo yang ada di atas kapal.

Perlu diambil perhatian bahawa tentera Amerika menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat keputusan lapangan yang pantas seperti menentukan sasaran yang akan diserang.