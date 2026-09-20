Pegawai Iran: tahap kesiapsiagaan tentera Iran telah mencapai tahap tertinggi

Menurut laporan agensi berita ABNA, saluran Russia Al-Youm, memetik seorang pegawai Iran yang namanya dan jawatannya tidak disebutkan, mengumumkan bahawa pasukan Iran telah meningkatkan kesiapsiagaan operasi mereka ke tahap tertinggi untuk bersedia menghadapi sebarang perkembangan atau pengembaraan tentera yang mungkin.

Pegawai Iran ini juga mengumumkan: pelan tindak balas di peringkat udara, darat dan laut telah disediakan; dengan cara yang memberikan kemungkinan memberikan tindak balas yang berat, meluas dan mengejutkan terhadap pasukan dan kepentingan tentera Amerika dan Israel.