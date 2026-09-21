Baghai: Kerajaan Amerika Syarikat cuba menyembunyikan kebenaran

Menurut agensi berita Abna, Ismail Baghai, jurucakap Kementerian Luar Negeri, dengan menerbitkan pos di salah satu rangkaian sosial dan sebagai reaksi terhadap tidak dikeluarkannya visa kepada wartawan Iran dan pasukan media untuk mengiringi delegasi Republik Islam Iran dalam sesi Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, menulis: apabila delegasi yang memerintah menghalang akses media Amerika sendiri kepada maklumat dan pada masa yang sama menutup jalan kepada wartawan asing termasuk pasukan media presiden Iran, yang tidak mahu suaranya didengar, ini bukan pengurusan akses tetapi bermaksud usaha untuk menyembunyikan kebenaran dan meneruskan kempen maklumat palsu melalui pelanggaran hak akses kepada maklumat.

Beliau menekankan: negara yang suatu ketika berbangga kerana meruntuhkan tirai besi kini sendiri terperangkap dalam tirai besi di dalamnya.