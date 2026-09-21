Veto Rusia dan China; tanda peningkatan polarisasi dalam Majlis Keselamatan

Hassan Hanizadeh, mengenai mesyuarat terkini Majlis Keselamatan PBB untuk membincangkan draf «snapback» dari Perancis, Jerman dan Britain, menyatakan: mesyuarat ini menunjukkan kewujudan perpecahan dan polarisasi serius dalam struktur Majlis Keselamatan PBB.

Beliau menambah: tiga negara Eropah berusaha dalam rangka draf resolusi menyediakan asas bagi kembalinya sekatan sebelum perjanjian nuklear 2015 dan pengaktifan mekanisme snapback, namun langkah ini menghadapi penolakan dan veto Rusia dan China.

Hanizadeh, dengan menyebut perbezaan pandangan di kalangan anggota tetap Majlis Keselamatan, berkata: di satu pihak, terdapat Amerika Syarikat, Britain dan Perancis yang mempunyai pendirian dekat dan bersama terhadap Iran dan berusaha melalui penggunaan instrumental Majlis Keselamatan mencapai matlamat mereka dan mempengaruhi negara lain dengan dasar mereka; di pihak lain, Rusia dan China sebagai dua anggota yang mempunyai hak veto menolak pendekatan ini.

Pakar hal ehwal antarabangsa meneruskan: veto bersama Rusia dan China boleh dianggap sebagai mesej politik dalam menyokong kesinambungan kerjasama Iran dengan institusi antarabangsa, termasuk IAEA dan Majlis Keselamatan. Dari sudut pandangan ini, Moscow dan Beijing berusaha menekankan keperluan penyelesaian isu nuklear Iran melalui jalan diplomatik dan multilateral.

Beliau pada akhirnya berkata: dari sudut pandangan politik, penolakan Rusia dan China terhadap draf yang disokong negara-negara Eropah boleh dianggap sebagai pencapaian diplomatik bagi Iran dan pada masa yang sama menunjukkan peningkatan perbezaan di kalangan kuasa besar dalam Majlis Keselamatan dan pembentukan konfigurasi baru dalam institusi antarabangsa ini; Amerika mengalami kekalahan politik besar akibat veto Rusia dan China.