Pesanan Pemimpin Iran berikutan kewafatan Ayatollah al-Uzma Shubairi

Menurut laporan agensi berita ABNA, Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam menyampaikan takziah berikutan kewafatan Ayatollah al-Uzma Shubairi, semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya, seorang fakih yang tinggi kedudukannya dan salah seorang penyelidik peringkat pertama Syiah.

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

Berita dukacita tentang kewafatan guru yang agung, fakih yang tinggi kedudukannya Ayatollah al-Uzma Shubairi, semoga Allah Yang Maha Tinggi merahmatinya, telah sampai. Ulama yang mulia ini menghabiskan seluruh hidupnya yang diberkati, kecuali beberapa tahun pertama zaman kanak-kanaknya, di jalan pembelajaran, pengajaran dan penyelidikan, dan sentiasa dianggap oleh rakan-rakan sebaya dan seangkatannya serta guru-gurunya sebagai seorang yang penyelidik dan berfikiran mendalam. Penguasaannya terhadap pelbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan penyimpulan hukum-hukum syariat disertai dengan kehalusan dan pertimbangan terhadap semua perincian. Majlis-majlis pengajaran orang besar ini, walaupun apabila bilangan hadirinnya tidak melebihi beberapa orang, dikenali sebagai majlis pengkajian mendalam dan pemeriksaan teliti, dan memang demikianlah hakikatnya.

Alhamdulillah, dalam tempoh lebih kurang tiga dekad kebelakangan ini, ramai orang mendapat kehormatan untuk memanfaatkan kehadirannya yang berharga mengikut kemampuan mereka dan mengambil bekalan untuk majlis-majlis ilmiah dan pengajaran mereka. Kehadirannya adalah tempat memberi dan menerima, walaupun ketika selepas pengajaran beliau berjalan menuju rumahnya yang mulia. Selain autoriti ilmiahnya yang tidak diragukan, tingkah lakunya yang rendah hati dan kebapaan terhadap pelajar dan ulama juga jelas kelihatan dan penuh pengajaran.

Tidak diragukan lagi, kehilangan personaliti yang cemerlang ini telah mencipta kekosongan dalam barisan penyelidik peringkat pertama Syiah pada era kontemporari, yang mungkin penggantiannya akan mengambil masa yang lama. Saya menyampaikan takziah atas musibah ini kepada tuan kita, semoga Allah Yang Maha Tinggi mempercepatkan kemunculannya yang mulia, dan kepada sekolah-sekolah agama, khususnya murid-murid dan pengikutnya, dan terutamanya kepada keluarga mulianya yang telah mendidik para ulama dan orang-orang soleh, dan saya memohon kepada Allah Yang Maha Tinggi, Yang Maha Kuasa dan Maha Luhur, peningkatan darjat bagi orang besar ini.