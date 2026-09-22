Ujian berjaya senjata baharu IRGC untuk menyasarkan kapal induk Amerika

Menurut laporan agensi berita ABNA, Jeneral Hossein Mohebbi, jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam, dalam temu bual tentang penggunaan senjata baharu untuk menyasarkan kapal Amerika, menyatakan: "Secara semula jadi, saya tidak sepatutnya mendedahkan butiran senjata baharu dan senjata-senjata baharu."

Beliau menambah: "Sebagaimana dunia telah menyaksikan dan sebagaimana saya sendiri telah menyebutnya dalam pelbagai ucapan, kami sentiasa meningkatkan keupayaan ketenteraan kami dan menghasilkan serta menguji senjata baharu untuk mempertahankan diri kami dan menolak kejahatan musuh-musuh."

Jurucakap IRGC meneruskan: "Kes pertama yang anda sebutkan adalah salah satu ujian kami pada kapal induk, dan alhamdulillah ujiannya juga berjalan dengan baik."

Mohebbi menegaskan: "Jika, insya-Allah tidak berlaku, serangan baharu berlaku, kami, selain senjata ini, insya-Allah akan membawa senjata lain ke medan."