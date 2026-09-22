Pezeshkian: Sidang PBB adalah peluang untuk menyatakan kezaliman dan wibawa Iran

Menurut laporan wartawan ABNA, Masoud Pezeshkian, presiden [Iran], sebelum keberangkatan ke Perhimpunan Agung PBB di lapangan terbang Mehrabad, menyatakan: "Pada hakikatnya [sidang Perhimpunan Agung PBB] diadakan dengan slogan kepercayaan. Topik yang tidak wujud. [Orang-orang Amerika] dengan slogan ini bercakap tentang hak asasi manusia, tetapi mengabaikannya."

Beliau menambah: "Mereka dengan sangat jelas dan terang-terangan memijak-mijak banyak kerangka undang-undang antarabangsa dan perundangan yang boleh dimiliki oleh manusia dan negara, kerana mereka mempunyai kuasa dan boleh memaksakan kehendak."

Beliau menambah: "[Perhimpunan Agung PBB] adalah tempat di mana kita boleh menyampaikan perkataan, kezaliman dan wibawa kita ke telinga dunia, dan dalam ruang yang ada ini, kita akan dapat berdialog dengan ramai ahli politik dari pelbagai negara dan pusat kebudayaan serta dengan media."

Presiden menegaskan: "Kehadiran di Perhimpunan Agung PBB adalah peluang untuk dapat menyampaikan pendirian, kezaliman dan wibawa kita ke telinga dunia."

Presiden berkata: "Walaupun semua kesukaran yang ditanggung oleh rakyat tercinta dan pejuang-pejuang kita di jalan [perang dan penentangan], hakikatnya adalah kita keluar dari perkara ini dengan kepala tegak, dan ini menyebabkan kemuliaan dan kebanggaan, dan kita dengan kekuatan akan dapat menyampaikan pendirian kita di forum-forum antarabangsa ini dan [mempertahankan hak-hak bangsa Iran]."

Beliau meneruskan: "Saya berharap Tuhan membantu supaya kita dapat menyampaikan mesej sebenar kezaliman kita ke telinga dunia dan pada masa yang sama, dengan kekuatan menyatakannya kepada mereka."

Presiden menegaskan: "Walaupun semua kejahatan dan kezaliman yang [dilakukan musuh-musuh terhadap Iran], kita berdiri dengan kemuliaan dan kekuatan dan akan berdiri sehingga nafas terakhir untuk negara, rakyat, keyakinan dan kepercayaan kita."

Pezeshkian, merujuk kepada rundingan sebelumnya dengan orang-orang Amerika, menyatakan: "Kita beberapa kali berada di meja rundingan dan bersama-sama menandatangani [memorandum persefahaman], tetapi walaupun apa yang [memorandum] kita tandatangani dan kita berada di meja rundingan, malangnya seluruh dunia melihat dan telah melihat bahawa mereka dengan sangat mudah memijak-mijak apa yang tertulis."