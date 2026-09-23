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Mejar Jeneral Rezaei: diplomasi baharu Iran tidak akan kembali ke masa lalu

23 September 2026 - 22:23
News ID: 1869311
Source: ABNA
Mejar Jeneral Rezaei: diplomasi baharu Iran tidak akan kembali ke masa lalu

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, dengan menerbitkan catatan di salah satu rangkaian sosial, menulis: diplomasi baharu Iran tidak akan kembali ke masa lalu.

Menurut laporan agensi berita Abna, Mejar Jeneral Mohsen Rezaei, Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi, dengan menerbitkan catatan di salah satu rangkaian sosial, menulis: diplomasi baharu Iran tidak akan kembali ke masa lalu. Kami akan memaksa Amerika untuk menghormati hak-hak bangsa Iran dan melaksanakan syarat-syarat yang disampaikan.

Beliau menambah: jika tidak, Selat Hormuz tidak akan dibuka.

Setiausaha Majlis Keselamatan Negara Tertinggi meneruskan, dengan menunjukkan pendirian tentang rundingan, mencatat: cukup rundingan, bertindaklah.

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