Sardar Hasanzadeh: bangsa Iran telah berazam untuk menundukkan musuh

Menurut laporan wartawan Abna, Sardar Hasanzadeh, komander Kor Teheran Besar, di tepi upacara pembukaan latihan ketenteraan «Jan Fadaye Iran» di Dataran Imam Hussein (semoga kesejahteraan ke atasnya) menyatakan: negara yang daripada penduduk sekitar 90 juta jiwa, lebih daripada 30 juta orang telah mendaftar dan teratur, menunjukkan azam bangsa Iran untuk mempertahankan negara.

Beliau menambah: penduduk ini menyertai latihan besar yang sebahagiannya diadakan di Teheran dan disertai dengan kehadiran 313 ribu orang, dan selepas itu mereka juga melalui peringkat latihan mereka dengan kesiapsiagaan penuh.

Komander Kor Teheran menegaskan: ini bermakna bangsa telah berazam untuk mengalahkan musuhnya dan menghancurkannya di bawah kakinya.

Hasanzadeh meneruskan: azam sesuatu bangsa yang menundukkan musuh dan ini adalah kenyataan. Di mana-mana sahaja bangsa-bangsa berdiri dan mempertahankan diri mereka sendiri, tanah air dan negara mereka, seperti yang kita saksikan di Iran tercinta kita, secara semula jadi musuh tidak akan mencapai apa-apa.

Beliau mencatat: dari hari-hari ini musuh menggambarkan kekalahannya sendiri dalam fikirannya.