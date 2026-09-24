Pezeshkian: Tiada siapa boleh memusnahkan Iran; negara kita berakar dalam sejarah

Menurut laporan agensi berita ABNA, Masoud Pezeshkian di samping Mesyuarat Agung ke-81 PBB, dengan menyebut kehadiran delegasi Iran di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, berkata: Kehadiran kami di PBB adalah peluang untuk berdialog dan berinteraksi dengan pelbagai negara dan platform untuk mempertahankan hak dan kepentingan rakyat Iran serta menyatakan pandangan negara tentang perkembangan rantau dan isu antarabangsa.

Beliau menambah: Teks ucapan yang disediakan sebelum perjalanan untuk dibentangkan di Mesyuarat Agung PBB, dengan mengambil kira ucapan Presiden Amerika Syarikat, memerlukan semakan semula, dan kami berusaha dalam peluang yang tersedia untuk menyatakan dengan lebih jelas realiti yang wujud tentang tindakan Amerika Syarikat terhadap rakyat Iran dan negara-negara lain di dunia.

Pezeshkian meneruskan: Sesetengah tindakan Amerika Syarikat tidak selari dengan undang-undang antarabangsa dan kerangka kemanusiaan, dan negara ini dalam tahun-tahun kebelakangan ini mengikuti pendekatan berasaskan kekuatan di pelbagai tempat di dunia, yang contohnya kita saksikan di Venezuela, Cuba dan Greenland.

Presiden negara kami, dengan menyatakan bahawa pendekatan sedemikian daripada Amerika Syarikat mempunyai sejarah, menyatakan: Walaupun Amerika Syarikat sentiasa mengikuti pandangan sedemikian, kita jarang menyaksikan pendekatan ini dinyatakan secara begitu terbuka dan bahkan dibicarakan tentang kemusnahan sesuatu negara.

Beliau menegaskan: Iran ialah negara dengan akar sejarah dan tamadun yang mendalam, dan tidak boleh dimusnahkan. Rakyat Iran, walaupun menghadapi segala tekanan, masih hadir di pentas, dan ketahanan ini wajar dihargai. Saya berharap para pegawai juga dapat berdiri terhormat di hadapan rakyat ini dan tidak memalukan mereka.

Pezeshkian meneruskan: Berdasarkan kenyataan yang dikemukakan oleh Presiden Amerika Syarikat, adalah perlu di ruang PBB, dalam lingkungan peluang dan masa yang tersedia, membicarakan tindakan Amerika Syarikat serta prestasi Israel di rantau ini.

Presiden Republik Islam Iran, dengan menyebut perkembangan rantau, berkata: Tindakan Israel di rantau ini, khususnya di Gaza dan Lubnan, dinilai bertentangan dengan norma dan peraturan undang-undang antarabangsa, dan banyak laporan telah diterbitkan tentang korban dan penderitaan orang awam.

Beliau juga, dengan menyebut operasi pembunuhan Israel, menambah: Pembunuhan dan menyasarkan orang ialah pendekatan yang kesannya juga kita saksikan di Iran. Dalam tahun-tahun kebelakangan ini, sebilangan saintis, komander, pegawai dan warganegara Iran kehilangan nyawa dalam serangan dan operasi keganasan.

Beliau menyatakan, dengan menyebut situasi kemanusiaan di Gaza dan Lubnan: Melihat imej dan laporan tentang penderitaan dan pembunuhan orang awam menyakitkan bagi setiap manusia yang bebas; sementara pada masa yang sama kita menyaksikan dakwaan tentang kemanusiaan dan hak asasi manusia dikemukakan oleh pihak Israel.

Pezeshkian seterusnya, dengan menyebut reaksi sebahagian rakyat Iran di luar negara terhadap perkembangan rantau, berkata: Malangnya sebahagian rakyat Iran di luar negara dalam isu ini telah seiring dengan arus tertentu, sedangkan mereka yang warga asing dan bukan Iran menyatakan simpati kepada mangsa dan mereka yang kehilangan nyawa.