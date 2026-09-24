Penyerahan buku «Atas nama bantuan» oleh Presiden kepada pemimpin dan pegawai dunia

Menurut laporan agensi berita ABNA, buku «Atas nama bantuan» yang mengandungi maklumat terdokumentasi tentang jenayah Amerika Syarikat dan rejim Zionis, telah dihadiahkan kepada mereka di samping persidangan Perhimpunan Agung PBB dan semasa pertemuan Presiden dengan pemimpin negara lain; buku yang di dalamnya serangan agresif terhadap rakyat dan infrastruktur Iran serta syuhada perang ini dipaparkan dalam gambar.

Nama buku ini (In the name of help) merujuk kepada bantuan palsu yang di bawah naungannya, Amerika Syarikat dan rejim Zionis atas nama bantuan melakukan jenayah tidak berperikemanusiaan di Iran dalam beberapa perang yang dipaksakan baru-baru ini.

Presiden Iran juga dalam pertemuan-pertemuan ini, dengan menjelaskan perkembangan dan peristiwa terkini, menilai tindakan ketenteraan Amerika Syarikat dan rejim Zionis terhadap Republik Islam Iran, termasuk serangan terhadap infrastruktur negara, pusat awam dan menyasarkan kepimpinan, pegawai, komander, saintis dan warganegara Iran, sebagai bertentangan dengan prinsip asas undang-undang antarabangsa, norma kemanusiaan dan kewajipan yang timbul daripada dokumen dan perjanjian antarabangsa.

Pezeshkian dengan menyebut kelangsungan beberapa tindakan yang bertentangan dengan kewajipan antarabangsa daripada Amerika Syarikat, menekankan keperluan semua pihak menghormati kedaulatan negara dan integriti wilayah negara, prinsip larangan penggunaan kekerasan dan penyelesaian perselisihan melalui dialog dan mekanisme damai.

Presiden dalam pelbagai pertemuan, berkali-kali menegaskan: Republik Islam Iran, sambil mempertahankan hak dan kepentingan nasionalnya, bersedia mengembangkan hubungan dan kerjasamanya dengan semua negara atas dasar saling menghormati, kepentingan bersama, kejiranan yang baik, kesaksamaan kedaulatan dan pematuhan prinsip dan peraturan antarabangsa yang diterima.