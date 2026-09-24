Serangan semula peluru berpandu dan artileri Arab Saudi terhadap Saada di Yaman

Menurut laporan agensi berita ABNA, wartawan rangkaian Al-Mayadeen di Yaman melaporkan serangan semula peluru berpandu dan artileri Arab Saudi terhadap daerah Razih, Ghamr dan al-Zahir di Wilayah Saada di utara Yaman.

Media ini tidak menyebut sebarang butiran lanjut dan jumlah korban yang mungkin bagi serangan ini.

Serangan ini berlaku beberapa jam selepas Yahya Sari, jurucakap angkatan tentera Yaman, menyebut peningkatan serangan musuh Saudi terhadap Yaman.

Beliau menambah: dalam 24 jam terakhir, musuh Saudi dengan menggunakan jet pejuang F-15 dan Typhoon yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushait dan Taif, melakukan 52 serangan udara, dan serangan peluru berpandu dilakukan dari Jizan. Serangan ini menyasarkan wilayah Hodeidah, Taiz, al-Baidha, Marib dan Saada, yang menyebabkan syahid dan cedera sebilangan rakyat kita, termasuk kanak-kanak dan wanita.

Jurucakap angkatan tentera Yaman berkata: serangan ini menyasarkan kemudahan bandar termasuk rangkaian komunikasi, sekolah dan jambatan.

Beliau menambah: dengan demikian, jumlah serangan udara dan peluru berpandu Saudi sejak peningkatan ketegangan terhadap negara kita yang tercinta mencapai 988 serangan udara dan peluru berpandu.

Serangan udara Arab Saudi terhadap barat daya Yaman

Sumber berita melaporkan serangan udara Arab Saudi terhadap kawasan Maqbana yang termasuk Wilayah Taiz di barat daya Yaman.

Perhimpunan pasukan Saudi dan gudang senjata mereka menjadi sasaran serangan

Seorang pegawai tentera Yaman memberitahu agensi berita Saba negara itu bahawa perhimpunan dan gudang peluru musuh Saudi di berek «al-Tawal» menjadi sasaran serangan dan dalam proses itu puluhan orang terbunuh dan cedera.

Sumber tentera ini menambah: tentera yang terbunuh dan cedera dalam serangan ini memiliki kewarganegaraan Saudi dan Sudan, dan sekumpulan juga orang Yaman yang berkaitan dengan Saudi.