Dakwaan Menteri Kewangan Amerika tentang penerbangan luar negara dari Iran

Menurut laporan agensi berita ABNA yang memetik rangkaian Al-Jazeera, rangkaian Fox News dengan memetik Scott Bessent, Menteri Kewangan Amerika, mendakwa bahawa lebih daripada 80 hingga 90 peratus penerbangan luar negara dari Iran telah dihentikan.

Beliau juga mendakwa bahawa Washington dan Beijing bersetuju untuk melanjutkan penyahketegangan ekonomi antara kedua negara bagi memberi lebih banyak masa untuk mencapai perjanjian yang lebih luas.

Bessent pada pagi Rabu, tarikh pertama bulan Mehr, juga mengumumkan bahawa mulai 23 September (Rabu, tarikh pertama Mehr) syarikat penerbangan Iran akan menghadapi sekatan luas dalam aktiviti antarabangsa.

Beliau juga telah memberi amaran bahawa negara-negara yang memberikan perkhidmatan kepada pesawat Iran seperti pengisian bahan bakar, perkhidmatan lapangan terbang atau penjualan tiket, mungkin menghadapi sekatan dalam akses kepada sistem kewangan Amerika dan penyelesaian dolar.