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Al-Zaidi: Keselamatan Timur Tengah tidak mungkin tanpa penyelesaian adil terhadap krisis Palestin

25 September 2026 - 21:53
News ID: 1869966
Source: ABNA
Al-Zaidi: Keselamatan Timur Tengah tidak mungkin tanpa penyelesaian adil terhadap krisis Palestin

Perdana Menteri Iraq, menunjuk kepada pandangan Iraq adalah memulihkan autoriti undang-undang dan memperkukuh institusi kerajaan, berkata bahawa kerajaan mahu menjadikan Iraq sebagai kuasa ekonomi aktif di rantau ini.

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, Ali Faleh Al-Zaidi, Perdana Menteri Iraq, dalam ucapannya di Perhimpunan Agung PBB berkata bahawa Iraq berusaha untuk melaksanakan pengaruhnya sebagai kuasa ekonomi aktif di rantau ini dan jambatan untuk dialog dan kerjasama.

Al-Zaidi meneruskan: Pandangan kami pada peringkat ini adalah memulihkan autoriti undang-undang dan memperkukuh institusi kerajaan.

Beliau dalam sebahagian ucapannya menegaskan bahawa keselamatan Timur Tengah tidak mungkin tanpa mencapai penyelesaian adil terhadap krisis Palestin.

Perdana Menteri Iraq mencatat: Kami bertekad bahawa kerajaan menjadi satu-satunya pembuat keputusan dalam bidang keamanan dan peperangan dan senjata kekal di tangan institusi sahnya.

Al-Zaidi berkata bahawa dengan berakhirnya misi pakatan antarabangsa di Iraq, kerajaan mengarahkan hubungannya dengan rakan strategik ke arah kerjasama ekonomi dan pembangunan.

Al-Zaidi dalam ucapannya di Perhimpunan Agung PBB menegaskan bahawa beliau meminta semua pihak mengawal sempadan, menutup jurang dan mencegah pembentukan platform yang memberi makan ekstremisme.

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