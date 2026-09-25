Al-Zaidi: Keselamatan Timur Tengah tidak mungkin tanpa penyelesaian adil terhadap krisis Palestin

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al Jazeera, Ali Faleh Al-Zaidi, Perdana Menteri Iraq, dalam ucapannya di Perhimpunan Agung PBB berkata bahawa Iraq berusaha untuk melaksanakan pengaruhnya sebagai kuasa ekonomi aktif di rantau ini dan jambatan untuk dialog dan kerjasama.

Al-Zaidi meneruskan: Pandangan kami pada peringkat ini adalah memulihkan autoriti undang-undang dan memperkukuh institusi kerajaan.

Beliau dalam sebahagian ucapannya menegaskan bahawa keselamatan Timur Tengah tidak mungkin tanpa mencapai penyelesaian adil terhadap krisis Palestin.

Perdana Menteri Iraq mencatat: Kami bertekad bahawa kerajaan menjadi satu-satunya pembuat keputusan dalam bidang keamanan dan peperangan dan senjata kekal di tangan institusi sahnya.

Al-Zaidi berkata bahawa dengan berakhirnya misi pakatan antarabangsa di Iraq, kerajaan mengarahkan hubungannya dengan rakan strategik ke arah kerjasama ekonomi dan pembangunan.

Al-Zaidi dalam ucapannya di Perhimpunan Agung PBB menegaskan bahawa beliau meminta semua pihak mengawal sempadan, menutup jurang dan mencegah pembentukan platform yang memberi makan ekstremisme.