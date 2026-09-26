Ancaman al-Kaabi untuk mengadakan duduk-duduk di lapangan terbang Iraq; penerbangan dengan Iran perlu dinormalkan

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Mayadeen, Akram al-Kaabi, Setiausaha Agung gerakan Nujaba Iraq menegaskan bahawa jika masalah penghentian penerbangan Iran ke Iraq tidak diselesaikan, lapangan terbang negara ini akan menyaksikan pelaksanaan duduk-duduk untuk membatalkan keputusan Amerika ini.

Beliau menambah: Kami tidak menerima pengambilan dasar dua standard mengenai kedaulatan Iraq dan penguasaan Amerika ke atas negara ini. Pendirian kumpulan politik dan menyerah kepada sekatan sebuah bangsa Muslim oleh aliran jenayah adalah sesuatu yang menyedihkan.

Sebelum ini juga Adil Abdul-Mahdi di halaman peribadinya menulis: Menutup lapangan terbang Iraq kepada penerbangan Iran adalah kesilapan besar dan kemunduran daripada kedaulatan nasional.

Beliau menambah: Menutup lapangan terbang Iraq kepada jiran, sekutu dan sahabat kami, adalah kesilapan besar, kemunduran daripada kedaulatan nasional dan mengorbankan kepentingan dan masa depan nasional kami.

Bekas Perdana Menteri Iraq juga berkata: Menyemak semula keputusan adalah lebih baik daripada berdegil pada kesilapan.