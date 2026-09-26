Al-Amiri: Kerajaan Iraq tidak boleh mengikuti sekatan udara Amerika terhadap Iran

Menurut laporan agensi berita Abna yang memetik Al-Ahd, Hadi al-Amiri, Setiausaha Agung organisasi Badr Iraq dalam ucapannya mengumumkan: Kami dengan tegas menolak dan mengutuk sekatan tidak adil yang dikenakan Amerika terhadap Iran, terutamanya sekatan terkini dalam hal perjalanan udara.

Setiausaha Agung organisasi Badr Iraq kemudian menambah: Kami meminta kerajaan Iraq untuk tidak mengikuti keputusan tidak adil ini; kerana masalah ini dianggap sebagai ujian pertama untuk mencapai kedaulatan penuh dan menyeluruh.

Ini berlaku sementara Adil Abdul-Mahdi juga awal pagi ini di halaman peribadinya menulis: Menutup lapangan terbang Iraq kepada penerbangan Iran adalah «kesilapan besar» dan kemunduran daripada kedaulatan nasional. Menutup lapangan terbang Iraq kepada jiran, sekutu dan sahabat kami, adalah kesilapan besar dan kemunduran daripada kedaulatan nasional dan mengorbankan kepentingan dan masa depan nasional kami.

Sebelum ini juga Setiausaha Agung gerakan Nujaba Iraq dalam membantah penerusan sekatan penerbangan antara Iraq dan Republik Islam Iran telah mengancam bahawa jika masalah ini tidak diselesaikan, beliau akan menyeru rakyat Iraq, mukab Husseini dan pelayan para jemaah untuk mengadakan duduk-duduk di lapangan terbang Iraq.