Tidak mungkin bercakap tentang pelucutan senjata dan mengabaikan gudang senjata rejim Zionis

Menurut laporan agensi berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Timbalan Menteri Luar Negeri bagi Hal Ehwal Undang-undang dan Antarabangsa, menulis dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial: Pada Hari Antarabangsa Penghapusan Lengkap Senjata Nuklear, satu soalan yang jelas di hadapan masyarakat antarabangsa, iaitu: bagaimana mungkin bercakap tentang pelucutan senjata tetapi mengabaikan gudang senjata nuklear rejim Zionis?!

Beliau menambah: Pelucutan senjata, keamanan dan keselamatan global tidak dapat dicapai dengan piawaian berganda dan kekebalan untuk rejim tertentu.