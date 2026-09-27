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Tidak mungkin bercakap tentang pelucutan senjata dan mengabaikan gudang senjata rejim Zionis

27 September 2026 - 13:02
News ID: 1870671
Source: ABNA
Tidak mungkin bercakap tentang pelucutan senjata dan mengabaikan gudang senjata rejim Zionis

Timbalan Menteri Luar Negeri bagi Hal Ehwal Undang-undang berkata: Pada Hari Penghapusan Lengkap Senjata Nuklear, satu soalan di hadapan dunia, iaitu: bagaimana mungkin bercakap tentang pelucutan senjata tetapi mengabaikan gudang senjata nuklear rejim Zionis?

Menurut laporan agensi berita ABNA, Kazem Gharibabadi, Timbalan Menteri Luar Negeri bagi Hal Ehwal Undang-undang dan Antarabangsa, menulis dalam akaunnya di salah satu rangkaian sosial: Pada Hari Antarabangsa Penghapusan Lengkap Senjata Nuklear, satu soalan yang jelas di hadapan masyarakat antarabangsa, iaitu: bagaimana mungkin bercakap tentang pelucutan senjata tetapi mengabaikan gudang senjata nuklear rejim Zionis?!

Beliau menambah: Pelucutan senjata, keamanan dan keselamatan global tidak dapat dicapai dengan piawaian berganda dan kekebalan untuk rejim tertentu.

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