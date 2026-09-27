Hizbullah: Nawaf Salam di PBB tidak mengatakan walau satu perkataan pun tentang pendudukan Israel

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik An-Nashra, Sayed Ibrahim al-Mousawi, ahli parlimen Lubnan yang berkaitan dengan fraksi "Kesetiaan kepada Perjuangan," mengkritik ucapan Perdana Menteri negaranya di Perhimpunan Agung PBB.

Beliau menganggap ucapan ini sebagai pengabaian pendudukan dan pencerobohan rejim Zionis terhadap Lubnan dan kerugian serta kemusnahan yang diakibatkannya, dan berkata: Betapa buruknya ucapan yang disampaikan Perdana Menteri di PBB. Dalam ucapan ini tidak disebutkan walau satu perkataan pun tentang pencerobohan rejim Zionis dan pendudukannya di tanah Lubnan. Tiada apa-apa yang disebut tentang jenayah terhadap orang awam, terutamanya kanak-kanak, dan pembunuhan beramai-ramai keluarga yang dimusnahkan sepenuhnya, dan tiada rujukan tentang pemusnahan jalan dan tanah, perataan kampung, pengeboman hospital, sekolah dan pusat teknikal, dan pemusnahan pokok zaitun.

Al-Mousawi dalam ucapannya pada majlis peringatan menegaskan bahawa "negara" berdasarkan konsep dan komponennya, harus memiliki ciri-ciri asas yang di puncaknya adalah perlindungan bangsa dan pembelaannya.

Mengkritik dasar kerajaan terhadap perjuangan, beliau berkata: Anda adalah "kuasa," bukan "negara"; kuasa sombong yang dengan atau tanpa kewujudan Hizbullah berkomplot terhadap tanah airnya sendiri.

Al-Mousawi di akhir tentang peranan perjuangan berkata: Mereka yang menyebabkan kelangsungan hidup negara dan pemeliharaannya, adalah pejuang dan wira ini; mereka yang dengan rahmat Tuhan menang pada tahun 2000 dan mencipta perayaan perjuangan dan kebebasan, tanpa menuntut apa-apa atau mahukan bahagian tambahan dalam kuasa.