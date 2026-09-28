Kesiapan lebih daripada 30 juta rakyat Iran untuk perang di medan pertempuran demi meninggikan nama Iran

Menurut laporan agensi berita Abna, Yang Mulia Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Pemimpin Tertinggi Revolusi dan Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, dalam satu mesej sempena ulang tahun hari-hari awal perang pertama yang dipaksakan dan hari-hari Allah pertahanan lapan tahun dan kekal bangsa Iran, dengan menyebut usaha golongan hegemonis untuk mengembalikan Iran ke era kemunduran dan «kehinaan dan kerendahan», kebergantungan dan reputasi buruk melalui pemaksaan perang pada dekad pertama revolusi, menegaskan: Walaupun usaha meluas, sistem Islam bangkit seperti phoenix dengan lebih teguh dan lebih kuat daripada sebelumnya, dengan suara yang lebih lantang dan penerbangan yang lebih tinggi, dan sifat ini menjadi ciri yang berterusan sistem ini dalam peristiwa-peristiwa seterusnya yang dicipta musuh, dan kini phoenix itu akibat tekanan musuh, khususnya dua perang terakhir yang dipaksakan, telah membesar begitu besar sehingga bayangan penerbangannya jatuh juga di atas tanah-tanah musuh.

Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam juga, dengan memperingati ulang tahun kedua kesyahidan amir pahlawan Arab dan simbol besar barisan penentangan Yang Mulia Sayyed Hassan Nasrallah dan memuji penentangan dan perjuangan Asyura Yang Mulia Sheikh Naim Qassem, Setiausaha Agung, dan pejuang Hizbullah Lubnan, mencatat: Hari-hari Lubnan ini adalah hari-hari yang menonjol dan penuh kemuliaan bagi semua mujahidin penentangan, dan hari-hari kehinaan dan akhirnya memalukan bagi mereka yang di hadapan musuh Zionis mengarahkan mata harapan mereka kepada janji-janji palsu golongan hegemonis dan orang-orang yang berniat jahat terhadap mereka sendiri.