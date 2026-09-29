Araqchi: Jawapan pihak Amerika akan disampaikan kepada kami

Menurut laporan agensi berita Abna, «Seyed Abbas Araqchi», Menteri Luar Negeri negara kami, pada hari Isnin waktu tempatan, dalam pertemuan dengan wartawan Iran mengenai pertemuan terakhirnya dengan pengantara Qatar dan salah satu tujuan perjalanan ke New York untuk menghadiri sesi ke-81 Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, berkata: Tujuan lain yang kami kejar (dalam perjalanan ke New York), yang merupakan tujuan yang sangat penting, adalah untuk memberitahu dunia tentang pendirian negara dalam bidang peperangan dan khususnya mengenai Selat Hormuz. Terdapat syarat-syarat dan telah ditekankan oleh Pemimpin Tertinggi dan syarat-syarat ini mesti dilaksanakan supaya Selat Hormuz dibuka.

Menteri Luar Negeri menegaskan: Misi kami adalah untuk menyampaikan syarat-syarat ini kepada pihak Amerika dan juga kepada semua negara lain dan masyarakat antarabangsa supaya mengetahui bahawa Iran mempunyai pelan dalam hal ini, syarat-syaratnya benar-benar adil dan munasabah, dan jika orang Amerika mendakwa bahawa mereka mencari persetujuan atau penyelesaian secara aman, kami telah memperkenalkan penyelesaian ini.

Araqchi menegaskan: Sekarang pada hakikatnya telah menjadi jelas kepada semua bahawa Iran, walaupun menghadapi segala kezaliman yang ditimpakan kepadanya dan peperangan yang dipaksakan ke atasnya, dalam bidang diplomasi mempunyai perkataan, logik dan penyelesaian, dan sebagaimana ia bersedia untuk peperangan, ia juga bersedia untuk diplomasi, dan saya fikir ini sangat meningkatkan kedudukan kami dan mengubah pandangan negara-negara terhadap kami dan menunjukkan bahawa bukan Iran yang melakukan keganasan perang tetapi Amerika.

Menteri Luar Negeri menyambung: Iran sentiasa bersedia untuk peperangan dan juga memberikan jawapan kepada tindakan mereka dari segi ketenteraan, dan dalam bidang diplomasi mempunyai sesuatu untuk dikatakan dan membuka jalan serta mempunyai logiknya sendiri.

Araqchi berkata: Pelan kami yang dikenali sebagai pelan tujuh perkara telah disampaikan kepada orang Amerika melalui pengantara Qatar; walaupun terdapat kata-kata yang diucapkan oleh Presiden Amerika, saya berkata bahawa kami menunggu jawapan rasmi Amerika melalui pengantara-pengantara.

Menteri Luar Negeri menambah: Hari ini (Isnin) salah seorang pengantara Qatar mengadakan pertemuan semula dengan kami, kami melakukan perbincangan. Kami bercakap tentang idea-idea dan bagaimana cara membuka jalan untuk merealisasikan syarat-syarat Iran dan bagaimana merealisasikan syarat-syarat ini.

Araqchi menegaskan: Mereka mempunyai idea-idea dan kami mempunyai perbincangan yang akan dikemukakan semula kepada pihak Amerika dan kemudian jawapan akhir pihak Amerika selepas itu akan disampaikan kepada kami, dan saya berharap ini dilakukan menjelang esok (Selasa).