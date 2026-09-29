Iraq: Penetapan penerbangan Iran ke Najaf adalah satu bulan

Menurut laporan agensi berita Abna memetik agensi berita rasmi Iraq, syarikat penerbangan Iraq malam tadi mengumumkan kepada media permulaan semula penerbangannya ke lapangan terbang Iran melalui lapangan terbang Najaf. Sebelum ini, satu sumber yang mengetahui telah mengumumkan bahawa kerajaan Donald Trump, Presiden Amerika, sedang mempertimbangkan pemberian pengecualian terhad daripada program sekatan yang dikenakan terhadap Iran untuk membolehkan kemungkinan melakukan penerbangan bagi Muslim Syiah untuk ziarah keagamaan antara Iran dan Iraq.

Sumber ini, yang menyertai rundingan ini, menunjukkan bahawa pengecualian dari Kementerian Kewangan Amerika ini membolehkan syarikat penerbangan Iraq selama satu bulan melakukan penerbangan dari dan ke bandar Najaf, dengan kemungkinan bahawa pada masa hadapan pengecualian yang lebih lama akan diluluskan.

Sebelum ini, Yaser Abdul-Zahra Hajjaj, duta besar Iraq di Iran, telah berkata bahawa lapangan terbang Najaf, beberapa hari selepas pengumuman penutupannya kerana sekatan berat Amerika terhadap Teheran, akan membuka pintunya kepada penerbangan Iran dalam masa 24 jam.

Agensi berita rasmi Iraq (WAA) memetik duta besar menulis bahawa kerajaan Iraq dan khususnya Tuan Ali al-Zaidi, perdana menteri, sedang melakukan usaha berterusan untuk memulakan semula penerbangan udara antara dua negara jiran, Iraq dan Iran.

Beliau menambah bahawa tiada keputusan dari kerajaan untuk menghentikan penerbangan dengan Iran, sebaliknya syarikat perkhidmatan darat asing kerana takut akan sekatan Amerika, enggan memberikan perkhidmatan mereka.

Pengenaan sekatan baru Amerika terhadap 27 syarikat penerbangan Iran dan pengenaan sekatan ke atas penerbangan Iran ke beberapa negara, telah menyebabkan proses pemberhentian dan gangguan penerbangan luar negara Iran dalam beberapa hari kebelakangan ini. Isu ini terutamanya lebih ketara dalam penerbangan Iran ke negara-negara jiran dan rantau ini.