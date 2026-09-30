Kataib Hizbullah: Penerbangan jet pejuang Amerika di langit Iraq masih berterusan

Menurut laporan agensi berita ABNA memetik Al-Sumaria, Kataib Hizbullah Iraq hari ini Rabu mengumumkan bahawa penerbangan pesawat perisik dan jet pejuang Amerika di langit Iraq masih berterusan, dan jabatan maklumat Kataib Hizbullah telah mendokumentasikan kehadiran ini.

Dalam kenyataan Kataib Hizbullah Iraq dinyatakan: Ia mempunyai bukti tentang penerusan kehadiran tentera Amerika di Iraq sehingga 30 Oktober, yang butirannya akan diumumkan kemudian.

Ini berlaku ketika Haider al-Aboudi, jurucakap kerajaan Iraq, memberitahu Al Jazeera bahawa misi gabungan antarabangsa telah tamat dan laluan penyelarasan bersama akan kekal terbuka.