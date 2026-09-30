Haider al-Aboudi: Misi gabungan antarabangsa di Iraq telah tamat

Menurut laporan agensi berita ABNA, Haider al-Aboudi, jurucakap kerajaan Iraq, memberitahu Al Jazeera bahawa misi gabungan antarabangsa telah tamat dan laluan penyelarasan bersama akan kekal terbuka.

Al-Aboudi berkata bahawa institusi Iraq bersedia untuk memikul tanggungjawab keselamatan.

Jurucakap kerajaan Iraq menegaskan bahawa Iraq mencari kestabilan dalaman dan hari ini adalah hari kedaulatan negara.

Al-Aboudi menyatakan bahawa persetujuan telah dicapai dengan kumpulan bersenjata mengenai isu penggabungan mereka dan urusan sedang berkembang ke arah ini.

Beliau menegaskan bahawa Iraq menjauhkan diri daripada konflik dan ketegangan yang sedang berlaku di rantau ini.

Jurucakap kerajaan Iraq berkata bahawa negaranya sedang bergerak ke arah pembangunan kemudahan dan mengukuhkan keupayaan pertahanannya.

Beliau menambah bahawa kerajaan Iraq dengan kerjasama negara-negara jiran berusaha untuk mengawal dan menjamin keselamatan sempadan Iraq.

Al-Aboudi menegaskan bahawa Iraq telah mengambil prinsip kejiranan yang baik dan menentang penggunaan wilayahnya sebagai titik permulaan untuk sebarang pencerobohan.