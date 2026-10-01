Formula ekonomi baharu Ghalibaf sebagai jawapan kepada kenyataan terbaru Bessent

Menurut agensi berita Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, Ketua Majlis Perundingan Islam, dalam hantaran beliau di salah satu rangkaian sosial, menggambarkan keadaan rapuh Bessent, menulis bahawa kerajaan Amerika Syarikat pada masa lalu mengambil banyak pinjaman dengan kadar faedah hampir sifar; kini tempoh pembayaran pinjaman tersebut telah tiba, dan kerajaan terpaksa, untuk menyelesaikannya, sekali lagi mengambil pinjaman baharu dengan kadar faedah yang jauh lebih tinggi.

Sebaliknya, keupayaan dan kapasiti pembeli bon terus menurun. Sebagai contoh, pembeli besar bon Amerika Syarikat (seperti China dan Jepun) menunjukkan minat yang lebih rendah untuk membeli bon baharu atau mengekalkan bon sebelumnya, dan oleh sebab itu hasil bon semakin meningkat.

Ghalibaf telah memperingatkan Bessent bahawa peranan Iran dalam mengekalkan Selat Hormuz tertutup dan mengekalkan harga tenaga tinggi, serta pengaruhnya terhadap peningkatan hasil bon, telah menyebabkan Perbendaharaan Amerika Syarikat menghadapi krisis yang meningkat dan memburukkan semua masalahnya; dengan kata lain, orang Amerika, sehingga mereka menyelesaikan isu-isu ini melalui penghormatan terhadap hak-hak bangsa Iran, tidak akan mampu mengatasi masalah ekonomi ini.

Kadar faedah bon 30 tahun kerajaan Amerika Syarikat semalam mencapai tahap tertinggi sejak 2002, dan dengan trend semasa terdapat kemungkinan kembali kepada kadar tahun 1990-an dan sebelumnya.

Ghalibaf juga menggunakan dalam hantaran beliau imej David Zervos, penasihat baharu Bessent yang dilantik semalam. Beliau terkenal dengan ucapan-ucapan pelik dan eksentrik.