Baghdad: Berakhirnya misi pakatan bukan bermakna berakhirnya kerjasama dengan negara sahabat

Menurut agensi berita Abna memetik Al-Jazeera, Kementerian Luar Negeri Iraq dalam satu kenyataan mengumumkan: Berakhirnya secara rasmi misi pakatan antarabangsa di negara ini bukan bermakna berakhirnya kerjasama Baghdad dengan negara sahabat, dan kerjasama keselamatan akan terus berlanjutan atas dasar kepentingan bersama dan saling menghormati kedaulatan nasional.

Kementerian Luar Negeri Iraq menambah: Berakhirnya misi pakatan antarabangsa adalah permulaan fasa baharu bagi Iraq, di mana Baghdad mengambil tanggungjawab untuk menjamin keselamatan dan kestabilannya sendiri.

Berdasarkan kenyataan ini, kerjasama keselamatan dengan negara sahabat akan berlanjutan dalam bidang seperti latihan dan peningkatan keupayaan, dan kerjasama ini akan membantu memperkukuh keselamatan dan kestabilan serta menyokong usaha memerangi keganasan.

Penekanan «al-Zaidi» terhadap keperluan memulakan fasa baharu di Iraq

«Ali al-Zaidi», Perdana Menteri Iraq, menekankan keperluan memulakan fasa baharu di negara ini dan menamatkan transformasi Iraq menjadi arena konflik orang lain.

Al-Zaidi berkata: «Marilah kita mengisytiharkan perjanjian baharu di mana Iraq dari medan konflik menjadi tanah air yang mengambil keputusannya sendiri dan mempertahankan tanah dan kedaulatannya.»

Perdana Menteri Iraq menambah: «Orang Iraq membayar harga yang mahal daripada tahun-tahun kesabaran mereka, dan bilangan senjata di negara kita meningkat sehingga Iraq menjadi arena bagi orang lain.»

Beliau juga menyampaikan penghargaan kepada autoriti agama tertinggi di Najaf atas pendirian tegasnya dalam membela Iraq dan rakyat negara ini.