Menurut agensi berita Abna, «Donald Trump», Presiden Amerika Syarikat, dalam kenyataan dan dakwaan berulang tentang Iran, bercakap tentang kemungkinan serangan tentera terhadap Iran atau mencapai perjanjian dengan negara ini.

Trump, dengan menyatakan bahawa Amerika harus membuat keputusan dalam hal ini, menyatakan: «Mungkin kita akan menyerang Iran, dan mungkin kita akan mencapai perjanjian; dalam apa jua keadaan kita harus membuat keputusan, dan perang akan berakhir tidak lama lagi dalam satu bentuk atau bentuk lain.»

Presiden Amerika Syarikat juga mengumumkan bahawa beliau telah berbincang dengan «Benjamin Netanyahu», Perdana Menteri rejim Zionis, tentang insiden berkaitan sebuah pesawat «Flydubai».

Trump juga berkata bahawa dalam perbualan dengan Presiden China, beliau membincangkan isu pembebasan tahanan politik.

Beliau mengenai pembebasan suspek insiden pangkalan «Fairford» di Britain juga menyatakan bahawa sebab tindakan Britain untuk membebaskan orang-orang ini akan jelas hari ini.

Ketua kerajaan pengganas Amerika mengenai kenaikan harga diesel juga mendakwa bahawa keadaan diesel menjadi lebih teruk bukan kerana Timur Tengah, tetapi kerana peristiwa semasa di Rusia.

Dengan menyatakan bahawa kilang penapisan diesel berhenti beroperasi dengan kadar yang membimbangkan, beliau menambah: Jika ini tidak berlaku, kita tidak akan mempunyai masalah diesel.

Trump dalam bahagian lain ucapannya mengulangi pembohongan sebelumnya tentang jumlah korban Amerika dalam perang dengan Iran dan berkata: Dalam perang ini hanya 18 orang Amerika terbunuh; sedangkan dalam perang Iraq 4500 orang terbunuh.

Presiden Amerika Syarikat, dengan menyebut kemungkinan kemenangan Parti Demokrat dalam pilihan raya pertengahan penggal Amerika, mendakwa: Jika Demokrat berkuasa, harga akan berganda.

Presiden Amerika yang pengganas, dengan menyatakan bahawa Demokrat mempunyai dasar terburuk, mendakwa: Dengan kemasukan mereka ke kuasa, Amerika akan mengalami kemelesetan ekonomi yang teruk, dan kita akan menghadapi keadaan yang sangat buruk.

Iran mempunyai dua pilihan; perjanjian atau pengeboman

Trump berkata: Peluang untuk mencapai perjanjian dengan Iran hampir berakhir, dan Washington di hadapan Tehran hanya melihat dua pilihan di hadapannya: mencapai perjanjian atau pengeboman.

Beliau menambah: «Mungkin kita akan mengebom mereka. Kita harus membuat keputusan ini; sama ada kita mengebom mereka atau mencapai perjanjian.

Presiden Amerika Syarikat juga mendakwa: Iran menghadapi krisis ekonomi dan tentera serta perbezaan pendapat di kalangan pemimpin negara ini tentang kawalan kuasa.

Trump juga menegaskan: Washington tidak lama lagi akan membalas apa yang beliau gelar «campur tangan Iran» dalam insiden pangkalan «Fairford» di Britain.